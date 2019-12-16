Президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сообщил, что для достройки объектов "Укрбуда" компания будет привлекать кредиты, а также рассчитывать на помощь госорганов.
Строительная компания не планирует тратить деньги собственных инвесторов на достройку домов "Укрбуда", написал Кушнир на своей странице в Facebook.
"Киевгорстрой" не будет тратить средств инвесторов Холдинговой компании! Компания будет рассматривать возможность использовать нераспределенную прибыль, которую компания аккумулировала за годы успешной работы на рынке. Плюс ведутся переговоры с банками, так же рассчитываем на поддержку Кабинета министров и КГГА", – написал Кушнир.
В "Киевгорстрое" рассказали, как достроят дома "Укрбуда"
citynews.net.ua
Он добавил, что по факту это вопрос спасения более чем 13 тысяч инвесторов – люди вложили деньги и должны получить свои квартиры. Он напомнил, что именно "Киевгорстрой" пришел на помощь обманутым вкладчикам "Элита Центр".
"Мы, как никто другой, понимаем ответственность, объемы, задачи, которые стоят перед нами. Уверен, мы с ними справимся! "Киевгорстрой" – компания, которая работала в сложные времена, выполняла все обязательства перед инвесторами и ни разу не подвела! Так будет в дальнейшем!", – написал Кушнир.
Он признался, что впереди много сложных технических и юридических вопросов, которые нужно проработать, поскольку восстановить замороженные стройки сложнее, чем начать новые.
"К сожалению, у меня нет волшебной палочки, чтобы в один день достроить объекты и передать их инвесторам. Поэтому, прошу запастись терпением. Нам нужно время и поддержка. Но по итогу, мы справимся!", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
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