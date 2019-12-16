Президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сообщил, что для достройки объектов "Укрбуда" компания будет привлекать кредиты, а также рассчитывать на помощь госорганов.

Строительная компания не планирует тратить деньги собственных инвесторов на достройку домов "Укрбуда", написал Кушнир на своей странице в Facebook.

"Киевгорстрой" не будет тратить средств инвесторов Холдинговой компании! Компания будет рассматривать возможность использовать нераспределенную прибыль, которую компания аккумулировала за годы успешной работы на рынке. Плюс ведутся переговоры с банками, так же рассчитываем на поддержку Кабинета министров и КГГА", – написал Кушнир.

В "Киевгорстрое" рассказали, как достроят дома "Укрбуда" citynews.net.ua

Он добавил, что по факту это вопрос спасения более чем 13 тысяч инвесторов – люди вложили деньги и должны получить свои квартиры. Он напомнил, что именно "Киевгорстрой" пришел на помощь обманутым вкладчикам "Элита Центр".

"Мы, как никто другой, понимаем ответственность, объемы, задачи, которые стоят перед нами. Уверен, мы с ними справимся! "Киевгорстрой" – компания, которая работала в сложные времена, выполняла все обязательства перед инвесторами и ни разу не подвела! Так будет в дальнейшем!", – написал Кушнир.

Он признался, что впереди много сложных технических и юридических вопросов, которые нужно проработать, поскольку восстановить замороженные стройки сложнее, чем начать новые.

"К сожалению, у меня нет волшебной палочки, чтобы в один день достроить объекты и передать их инвесторам. Поэтому, прошу запастись терпением. Нам нужно время и поддержка. Но по итогу, мы справимся!", – отметил он.

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