Утром в понедельник, 16 декабря, в доме на улице Академика Глушкова, 37, в Киеве неизвестный жестоко избил 63-летнюю женщину – Людмилу Сергеевну. В момент нападения она дежурила в подъезде дома ОСББ.

В результате пенсионерка получила травму головы, ушиб носа и гематомы. Об этом в своем Facebook сообщила невестка потерпевшей – Оксана. Она выложила видео с камер наблюдения, на котором запечатлен нападавший в момент совершения преступления (скролльте до конца этой публикации, чтобы посмотреть его). "Я смотрю это видео, и у меня немеют ноги", – призналась она OBOZREVATEL.

Хронология преступления

В тот день Людмила Сергеевна встала рано. Перед уборкой она присела на лавочке у подъезда и закурила.

В 5:30 утра к подъезду подъехала машина. "Из нее выбежала девушка. Вслед за ней из машины вышел парень и что-то прокричал ей вслед", – рассказала Оксана.

Расстроенный этой перепалкой, он увидел Людмилу Сергеевну и подошел к ней. Попросил у нее сигарету. Женщина ответила, что не взяла с собой пачки, потому что готовилась делать уборку.

На проспекте Глушкова напали на пожилую женщину

Парень пришел в ярость и начал "чиркать перед ее лицом зажигалкой". Людмила Сергеевна хотела уйти, но сначала сделала ему замечание: дескать, нехорошо так поступать с пожилым человеком.

В ответ парень "закипел" и напал на женщину. "Он просто начал бить ее кулаками. Нанес ей три удара. Она начала кричать, и из-за крика он убежал", – рассказала Оксана.

Людмила Сергеевна "начала заливаться кровью – кровь вытекала из раны в голове и из носа. Все ступеньки были залиты кровью".

Полицию и скорую не вызывали

Людмила Сергеевна отказалась вызывать скорую. Оксана обработала ей рану. В настоящее время ее состояние удовлетворительное, но "она по-прежнему испытывает стресс".

От заявления в полицию она тоже отказалась. "Людмила Сергеевна очень добрый человек. У нее никогда ни с кем не было конфликтов. Она не хочет писать заявление в полицию. Она его жалеет. А о себе говорит, что всё заживет", – сказала Оксана.

Главное, чтобы все узнали про нелюдя

Семья решила распространить видео нападения, чтобы "об этом человеке все узнали". Сама Людмила Сергеевна хочет сразу же после выздоровления снова отправиться на дежурство, но в семье думают иначе. "Ей скучно дома, а там она среди людей, ей есть с кем поговорить. Но думаю, на этом такая работа закончится. Как оказалось, это очень опасно, даже в своем доме", – сказала Оксана.

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