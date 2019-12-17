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17 декабря • обновлено в 15:53
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"Все было залито кровью": в Киеве парень зверски избил пожилую женщину. Видео

4.7т
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Утром в понедельник, 16 декабря, в доме на улице Академика Глушкова, 37, в Киеве неизвестный жестоко избил 63-летнюю женщину – Людмилу Сергеевну. В момент нападения она дежурила в подъезде дома ОСББ.

В результате пенсионерка получила травму головы, ушиб носа и гематомы. Об этом в своем Facebook сообщила невестка потерпевшей – Оксана. Она выложила видео с камер наблюдения, на котором запечатлен нападавший в момент совершения преступления (скролльте до конца этой публикации, чтобы посмотреть его). "Я смотрю это видео, и у меня немеют ноги", – призналась она OBOZREVATEL.

Хронология преступления

В тот день Людмила Сергеевна встала рано. Перед уборкой она присела на лавочке у подъезда и закурила.

В 5:30 утра к подъезду подъехала машина. "Из нее выбежала девушка. Вслед за ней из машины вышел парень и что-то прокричал ей вслед", – рассказала Оксана.

Расстроенный этой перепалкой, он увидел Людмилу Сергеевну и подошел к ней. Попросил у нее сигарету. Женщина ответила, что не взяла с собой пачки, потому что готовилась делать уборку.

На проспекте Глушкова напали на пожилую женщину

На проспекте Глушкова напали на пожилую женщину

Парень пришел в ярость и начал "чиркать перед ее лицом зажигалкой". Людмила Сергеевна хотела уйти, но сначала сделала ему замечание: дескать, нехорошо так поступать с пожилым человеком.

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В ответ парень "закипел" и напал на женщину. "Он просто начал бить ее кулаками. Нанес ей три удара. Она начала кричать, и из-за крика он убежал", – рассказала Оксана.

Людмила Сергеевна "начала заливаться кровью – кровь вытекала из раны в голове и из носа. Все ступеньки были залиты кровью".

Полицию и скорую не вызывали

Людмила Сергеевна отказалась вызывать скорую. Оксана обработала ей рану. В настоящее время ее состояние удовлетворительное, но "она по-прежнему испытывает стресс".

От заявления в полицию она тоже отказалась. "Людмила Сергеевна очень добрый человек. У нее никогда ни с кем не было конфликтов. Она не хочет писать заявление в полицию. Она его жалеет. А о себе говорит, что всё заживет", – сказала Оксана.

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Главное, чтобы все узнали про нелюдя

Семья решила распространить видео нападения, чтобы "об этом человеке все узнали". Сама Людмила Сергеевна хочет сразу же после выздоровления снова отправиться на дежурство, но в семье думают иначе. "Ей скучно дома, а там она среди людей, ей есть с кем поговорить. Но думаю, на этом такая работа закончится. Как оказалось, это очень опасно, даже в своем доме", – сказала Оксана.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Место
Украина Киев
Тег
криминал
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
активист майдана и герой АТО, стопицот...
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Дудко Олег
Дудко Олег
Если парень участник АТО, то она сама себя избила.
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