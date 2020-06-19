В Киеве женщина с ребенком выпали из окна многоэтажки: появились детали о пострадавших

Женщина с ребенком, которые выпали из окна четвертого этажа многоквартирного дома в центре Киева, выжили. Медики прооперировали пострадавших, отмечая, что их жизни ничего не угрожает.

А к расследованию дела приобщили представителей ювенальной полиции, так как у 40-летней киевлянки есть также старшая дочь. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев несчастного случая, после падения Наталья с 3-летним сыном Давидом были в сознании, их сразу госпитализировали.

"Бедро было полностью вывернуто. Он ее держал, потому что она куда-то там вырывалась. А ребенку накладывал шину", – рассказала киевлянка Анна Кайструк о том, как ее коллега помогал пострадавшим.

Известно, что у трехлетнего мальчика диагностировали травму ноги, а у его матери повреждений оказалось больше. Обоих уже прооперировали.

"Состояние женщины и мальчика сейчас стабильное. У них переломы различной степени тяжести по всему телу. Устанавливаются все обстоятельства", – сказала пресс-офицер Печерского управления полиции Оксана Тищенко.

Добавим, что у женщины есть еще один ребенок – 10-летняя девочка. На момент инцидента, она тоже была в квартире с бабушкой и дедушкой. После в квартиру наведались представители ювенальной полиции – вместе с социальной службой они должны решить, с кем будет девочка на время расследования дела. Полиция открыла уголовное производство по статье покушение на убийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на ул. Ивана Мазепы женщина с 3-летним ребенком выпали из окна 4-го этажа. Мать пострадавшей утверждает, что у ее дочери была депрессия.