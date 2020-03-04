В Киевскую городскую клиническую больницу №17 поступил мужчина с колото-резаным ранением грудной клетки. Врачам он завил, что это случайность.

Как рассказали источники OBOZREVATEL, инцидент произошел 3 марта в одном из частных домов на ул. Гоголя.

Семейная драма разыгралась в Соломенском районе Киева

Что именно стало причиной ссоры супругов, пока точно неизвестно, однако женщина схватила кухонный нож и ударила им мужа.

Приехавшая на вызов скорая помощь забрала мужчину в больницу. В отделении политравмы тот заявил врачам, что случайно поранился кухонным ножом.

Скорая помощь "Корреспондент"

Медики сообщили в полицию (они обязаны это делать в случае подобных травм), а приехавшим правоохранителям пострадавший признался, что ножом его ударила любимая супруга. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области подросток напал с ножом и топором на 4-летнего двоюродного брата и тетю – сейчас мать с сыном находятся в больнице. А в Киеве младший брат нанес ножевое ранение старшему.

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