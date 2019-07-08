"Пошел вон!" В Киеве женщина разогнала детей-зацеперов и вызвала фурор в сети

В Киеве женщина разогнала малолетних "зацеперов", которые пытались проехаться, держась за последний вагон электрички.
Трое мальчиков примерно 10-13 лет цеплялись за электротранспорт на одной из платформ. Заметив это, их принялась прогонять очевидица. Видеозапись опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).
"Пошли вон! Ну ты посмотри на них!" – кричала женщина.
Зацепер
Скриншот "Киев Оперативный"
Дети
Скриншот "Киев Оперативный"
После ее возмущений дети соскочили с электрички и убежали, один из них зашел в вагон. Остался "висеть" на электропоезде только один ребенок.
В комментариях под постом пользователи сети похвалили женщину за ее небезразличие к безопасности детей.
"Респект, и сняла на видео, и с поезда сняла. Главное, чтобы родители увидели", – написала Юлия Старцева.
"Девушка – умница", – поддержала еще один комментатор.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина нанес несколько ударов подростку, который с друзьями прицепился к последнему вагону электрички. Неудавшихся зацеперов от возможных травм спасли очевидцы.
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