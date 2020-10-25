В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть из окна многоэтажки. Видео 18+

В Киеве женщина пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна многоэтажки.

Соответствующее видео опубликовали в сообщество "Киев Оперативный" в Telegram. Инцидент произошел на улице Вишняковской в воскресенье, 25 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что женщину вовремя сняли с балкона правоохранители. Они подбежали к ней уже когда она половиной тела перекинулась через балкон. Женщину удалось спасти.

"Только что на Вишняковской женщина пыталась покончить с жизнью. К счастью, копы успели вовремя и сняли ее с высоты", – сказано в сообщении.

Внимание! Видео 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, в инфекционной больнице №4 в Киеве двое мужчин с разницей в один день, 21 и 22 сентября, совершили самоубийства. Они выпрыгнули из окна второго этажа центрального корпуса. Оба пациента 68-ми и 42-х годов были заражены коронавирусом.