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21 декабря • обновлено в 00:06
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В Киеве заживо сгорели двое людей: подробности и фото мощного пожара с 19 пострадавшими

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В результате мощного пожара в Подольском районе Киева на улице Апрельской, 6, два человека погибло и еще 19 были эвакуированы.

Об этом в Telegram сообщает "Киев Оперативный". Авторы канала также отмечают, что на данный момент пожар в 16-этажном жилом доме был ликвидирован (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пожар на улице Апрельской

Пожар на улице Апрельской

facebook.com/MNS.GOV.UA

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Спасатели эвакуировали 15 человек, из них 3 детей, а также спасли 4 человека (среди которых был ребенок, которого направили в Охматдет для обследования). Также во время разведки в квартире пожарные обнаружили тела 2 человека, отмечают авторы канала.

Последствия пожара

Последствия пожара

facebook.com/MNS.GOV.UA

Последствия пожара

Последствия пожара

facebook.com/MNS.GOV.UA

Последствия пожара

Последствия пожара

facebook.com/MNS.GOV.UA

Причина возгорания устанавливается.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Днепре масштабный пожар уничтожил целый склад.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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