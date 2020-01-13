В Киеве затопило кипятком Ocean Plaza: OBOZREVATEL заснял ЧП с высоты птичьего полета

Потоп в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, который произошел вечером 13 января в Киеве, удалось заснять с высоты птичьего полета.

OBOZREVATEL сделал шокирующие кадры при помощи дрона (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На снимках видно, что происходило вокруг ТЦ. Рядом с Ocean Plaza прорвало теплосеть. В результате ЧП в центре пострадали минимум 9 человек.

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

Как сообщал OBOZREVATEL, спасатели рассказали жуткие подробности ЧП – людей с ожогами выносили на руках.

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