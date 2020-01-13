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14 января • обновлено в 00:09
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В Киеве затопило кипятком Ocean Plaza: OBOZREVATEL заснял ЧП с высоты птичьего полета

1.3т
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Потоп в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, который произошел вечером 13 января в Киеве, удалось заснять с высоты птичьего полета.

OBOZREVATEL сделал шокирующие кадры при помощи дрона (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На снимках видно, что происходило вокруг ТЦ. Рядом с Ocean Plaza прорвало теплосеть. В результате ЧП в центре пострадали минимум 9 человек.

Новости
В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza: что происходит на месте ЧП. Эксклюзивные фото
В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

В Киеве затопило Ocean Plaza

Как сообщал OBOZREVATEL, спасатели рассказали жуткие подробности ЧП – людей с ожогами выносили на руках.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Киев
Теги
потоп ТРЦ
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