В Киеве запретят менять окна и устанавливать кондиционеры: что известно

В исторических зданиях Киева готовятся запретить изменение формы окон и балконов и установку кондиционеров на фасадах исторических зданий.

Такое решение зарегистрировали в Киевсовете, сообщили на странице Департамента городского благоустройства КГГА в Facebook.

"Для внешнего вида Киева мы подготовили решение относительно запрета достроек, изменений формы окон и балконов и установки кондиционеров на фасадах архитектурных памяток. Для пристроек к первым этажам домов должно быть основание для занятия земельного участка", – объяснил руководитель Департамента благоустройства Киева Тарас Панчий.

Он подчеркнул, что владельцам таких достроек будут вручать предписание с требованием предоставить разрешительные документы на строительство. Если документации на протяжении трех дней не будет, владельца могут обязать демонтировать сооружение.

Балкон в Киеве facebook Halyna Tytysh

С начала 2019 года, по данным Панчия, в столице решили демонтировать 21 пристройку к домам.

Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева на улице Ярославской демонтировали более 140 рекламных конструкций, которые искажали исторический вид зданий.

Все они были размещены на фасадах.

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