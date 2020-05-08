В Киеве запретили открывать ТЦР с 11 мая: названа дата смягчения ограничений

Мерия Киева приняла решение не открывать торгово-развлекательные центры с 11 мая, вопреки постановлению Кабинета министров.

Как рассказал мер столицы, вероятнее всего, их могут отрыть на втором этапе смягчения карантина. Так, они остаются закрытыми, как минимум до 22 мая, сообщается на сайте КМДА.

"Что касается открытия крупных торговых центров – это будет вторая волна снятия ограничений. И мы будем опираться исключительно на статистику заболеваемости. Если снова будет вспышка инфекции, мы можем снова вернуться к строгому карантину", – заявил он.

Мер добавил, что работу ТРЦ, скорее всего, восстановят после того, как запустят общественный транспорт.

"Мы медленно снимаем ограничения. Но постепенное снятие ограничений не означает снятие всех ограничений. Если мы будем запускать работу крупных торговых центров, то нам нужно будет запускать как минимум наземный транспорт. И мы готовимся к этому. Но прошу еще немного подождать. В начале 20-х чисел, 21-22-го, мы уже собираемся вводить еще большие смягчения", – сказал Кличко.

Вместе с тем, совладелец ТРЦ Dream Town в Киеве Гарик Корододский подтвердил, что заведение открываться не будет, и подчеркнул, что оно несет из-за карантина огромные убытки.

"Дрим Таун не открывается 11 мая. Так решил мэр Кличко. При этом ДТ несет большие убытки, нам выгодно открыться как можно раньше, есть противоречащее решению мэра распоряжение Кабмина. Но! И тут наступает известное "но". Но мы, как ответственный бизнес, не готовы рисковать здоровьем наших гостей и поддерживаем решение города. В конце концов эти десять дней пройдут и мы будем вспоминать о них с улыбкой", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL:

в Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая.

Однако с 11 мая в стране ослабят некоторые ограничительные меры. Например, украинцам разрешат посещать парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские и салоны красоты.

Также с 11 мая кафе и ресторанам разрешат работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получат разрешение продавать товары хозяйственного назначения, мебель и т.д.

При самых оптимистичных прогнозах метро в Украине откроют в середине лета, а масочный режим продержится минимум до конца года.

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