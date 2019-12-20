В Киеве запретили фейерверки и салюты из-за войны на Донбассе

В Киеве запретили запускать фейерверки и салюты до окончания войны на Донбассе.

Решение принял столичный городской совет. Его поддержали 78 депутатов, сказано в сообщении пресс-службы.

"В столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины", – сказано в заявлении.

Также запрещено проводить массовые развлекательные мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.

Салют Pixabay

Как писал OBOZREVATEL, также в Киеве во время новогодних и рождественских праздников запретили продавать алкоголь в публичных местах.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!