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20 декабря • обновлено в 21:05
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В Киеве запретили фейерверки и салюты из-за войны на Донбассе

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В Киеве запретили запускать фейерверки и салюты до окончания войны на Донбассе.

Решение принял столичный городской совет. Его поддержали 78 депутатов, сказано в сообщении пресс-службы.

"В столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины", – сказано в заявлении.

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Также запрещено проводить массовые развлекательные мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.

Салют

Салют

Pixabay

Как писал OBOZREVATEL, также в Киеве во время новогодних и рождественских праздников запретили продавать алкоголь в публичных местах.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Киев
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
вчера на Русановке еб.а.шили сплюты ,аж от Тельбина было видно и слышно.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Плясун очком бутылочный, вас это не спасёт.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На шестом году вспомнили - у нас же вийна!
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