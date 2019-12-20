В Киеве запретили фейерверки и салюты из-за войны на Донбассе

В Киеве запретили запускать фейерверки и салюты до окончания войны на Донбассе.
Решение принял столичный городской совет. Его поддержали 78 депутатов, сказано в сообщении пресс-службы.
"В столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины", – сказано в заявлении.
Также запрещено проводить массовые развлекательные мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.
Салют
Pixabay
Как писал OBOZREVATEL, также в Киеве во время новогодних и рождественских праздников запретили продавать алкоголь в публичных местах.
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