В Киеве взялись интенсивно оборудовать койко-места кислородом

В Киеве для лечения больных коронавирусом подачей кислорода оборудовали почти 1200 койко-мест в коммунальных медучреждениях.

Также дополнительно закупают концентраторы кислорода, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Аппаратов искусственной вентиляции легких сегодня в коммунальных медучреждениях – более 460. Концентраторов кислорода - более 160. И в ближайшее время закупим еще 130", – сказал он.

Кличко добавил, что в нескольких больницах столицы осуществляют капитальный ремонт систем подачи кислорода. Это позволит обеспечить кислородом дополнительно еще более 600 коек.

В общем Киев сегодня уже подготовил более 4,5 тысячи коек для приема больных коронавирусом в 26-ти коммунальных медучреждениях.

"Заполненность коек в столице – более 53%", – отметил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область стали безоговорочным лидером по COVID-19: более 1,5 тыс. больных за сутки.