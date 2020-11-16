В Киеве взялись интенсивно оборудовать койко-места кислородом
В Киеве для лечения больных коронавирусом подачей кислорода оборудовали почти 1200 койко-мест в коммунальных медучреждениях.
Также дополнительно закупают концентраторы кислорода, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
"Аппаратов искусственной вентиляции легких сегодня в коммунальных медучреждениях – более 460. Концентраторов кислорода - более 160. И в ближайшее время закупим еще 130", – сказал он.
Кличко добавил, что в нескольких больницах столицы осуществляют капитальный ремонт систем подачи кислорода. Это позволит обеспечить кислородом дополнительно еще более 600 коек.
В общем Киев сегодня уже подготовил более 4,5 тысячи коек для приема больных коронавирусом в 26-ти коммунальных медучреждениях.
"Заполненность коек в столице – более 53%", – отметил Кличко.
Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область стали безоговорочным лидером по COVID-19: более 1,5 тыс. больных за сутки.