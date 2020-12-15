В Киеве заминировали здание одного из судов

Олег Тимченко Кияни 11:46, 15.12.2020 Обновлено: 11:56, 15.12.2020

Во вторник, 15 декабря, около 11:00 поступило сообщение о минировании здания Северного апелляционного хозяйственного суда в Киеве.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе столичной полиции, информация о происшествии поступила от анонимного источника.

На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Здание суда находится на улице Шолуденка 1.
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