В Киеве "заминировали" станцию метро "Золотые ворота"

Ярослав Маркин Кияни 12:50, 8.08.2020 Обновлено: 13:02, 8.08.2020

В Киеве в милицию поступило сообщение о заминировании станции метро "Золотые ворота".

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Х*вый Киев" в субботу, 8 августа. Там опубликовали видео работы правоохранителей на месте ЧП.

Отметим, в официальном Telegram-канале метрополитена "Kyiv metro alerts", где обычно информируют о подобных ситуациях, по состоянию на 12:50 уведомлений о событии нет.

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