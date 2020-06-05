В Киеве "заминировали" метро Майдан Незалежности: вход и выход закрыт

В Киеве закрыли станцию метро Майдан Незалежности из-за анонимного сообщения о заминировании.

Как сообщила пресс-служба метрополитена в Twitter, сама станция и пересадка закрыты на вход и выход.

Метро Майдан Незалежности "заминировали"

Информацию об открытии станции обещают опубликовать сразу после завершения проверки.

Увага!



Станцію "Майдан Незалежності" і пересадку зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!



Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/hUNudS7wjx — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 5, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киеве 1 июня неизвестный мужчина с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил о намерении взорвать мост Метро.

Полиция оцепила сооружение и ввела спецоперацию "Гром".

Позже подозреваемого задержали. Оказалось, что бомбы у него не было.

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