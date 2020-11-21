В Киеве "заминировали" метро: на центральных станциях собрались толпы. Фото

Валентина Гембарская Кияни 16:40, 21.11.2020 Обновлено: 16:58, 21.11.2020

В Киеве станция метро "Крещатик" закрыта на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

Об этом сообщили в телеграмм-канале КГГА. Также закрыта пересадка на станцию "Майдан Незалежности".

"Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – сказано в сообщении.

Станция "Крещатик" закрыта на вход и выход
Telegram КГГА

Как сообщается в телеграмм-канале "Сегодня", из-за закрытия станции "Крещатик" на пересадочном узле "Театральная"-"Золотые ворота" образовалось значительное скопление людей.

Станция метро "Театральная"
"Сегодня"
Станция метро "Театральная"
"Сегодня"
Станция метро "Театральная"
"Сегодня"

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 20 ноября, в полицию Киева поступил звонок о заминировании ЦУМа на Крещатике.

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Кияни

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