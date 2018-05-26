В Киеве "заминировали" крупный ТРЦ

В Киеве 26 мая неизвестный сообщил о минировании ТРЦ "Караван".

Информация о взрывоопасном предмете к правоохранителям поступила в 16:15, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

"В это время к нам поступило сообщение о заложенной взрывчатке в одном из торгово-развлекательных центров на ул. Луговая в Оболонском районе. На место выехала следственно-оперативная группа территориального управления, специалисты взрывотехнических служб, кинологи и спасатели", ― сообщили в полиции.

Правоохранители решают вопрос относительно открытия уголовного производства по ст. 259 ― заведомо ложное сообщение о угрозе безопасности граждан.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в день проведения финала Лиги чемпионов "заминировали" пять станций метро.