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В Киеве заминировали десятки ТРЦ, больницы и вокзал: список

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В понедельник, 12 августа, в Киеве заявили о минировании всех больниц, мостов и торгово-развлекательных центров.

Об этом сообщает "Еспресо". Отмечается, что Национальная полиция направила на основные объекты взрывотехников, кинологов и следователей.

Как уточняет "Интерфакс-Украина", якобы заминировали также аэропорты детские сады и ряд других зданий.

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Эвакуация на вокзале в Киеве

Эвакуация на вокзале в Киеве

Facebook "Kyiv Artyl"

Кроме того, около 16:50 поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Киеве. С Центрального вокзала эвакуировали посетителей. Сообщили также о минировании автовокзала.

Также поступило сообщение о минировании Национальной академии государственного управления при президенте Украины. По данным полиции, вызов оказался ложным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве заявили о минировании ресторанов, станции метро и аэропрта.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Киев
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