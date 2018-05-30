В Киеве закрыли скандальный аттракцион: власть назвала причины

В Киеве городские власти решили закрыть и демонтировать канатную дорогу над Днепром.

Троллей установлен незаконно, а на его работу поступали жалобы от клиентов, написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины и советник городского главы по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, решение демонтировать аттракцион было принято по двум причинам.

"Первая ― несоблюдение мер безопасности, что зафиксировано соответствующими службами. Так же было большое количество жалоб от клиентов, которые неоднократно зависали во время спуска. Вторая ― подготовка к строительству канатной дороги, где город находится в активной фазе проектирования", ― рассказал Белоцерковец.

Отметим, что ранее OBOZREVATEL написал о том, что в Киеве с канатной дороги над Днепром якобы сорвался мужчина. По одной из версий, пострадавшим был сотрудник троллея, по другой ― пассажир, а по третьей ― мужчина пострадал из-за падения с дерева, а не канатной дороги.

Дмитрий Белоцерковец заявил, что случай с падением человека проверяется и не исключает, что с пострадавшим могли "договориться" ради нужных показаний.

Как писал OBOZREVATEL, на Майдане Незалежности в Киеве открывают обновленный фасад Дома профсоюзов, который пострадал во время пожара в феврале 2014 года.