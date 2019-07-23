В Киеве из-за ремонта перекроют 4 путепровода: названа дата

В Киеве с 27 июля частично перекроют четыре путепровода для проведения ремонтных работ. Точные сроки их выполнения неизвестны.

Речь идет о мостах на пересечении ул. Богатырской с просп. Оболонским и просп. Бандеры. В первую очередь будут ремонтироваться путепроводы по направлению к Северному мосту, сообщили на странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

"С 27 июля двухстороннее движение будет организовано по одной стороне (на путепроводах по направлению выезда из города)", – уточнили в департаменте.

Схема движения Facebook Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

Первые отремонтированные конструкции планируют открыть до конца 2019 года, с весны 2020 начнут работы на соседней стороне.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Киеве на проспекте Космонавта Комарова из-за капитального ремонта путепровода частично ограничили движение авто и скоростных трамваев под №1.

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