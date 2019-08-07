В Киеве загорелся рынок у метро: первые фото и видео

В среду, 7 августа, в Киеве загорелись торговые павильоны около станции метро "Дарница".

Как сообщает ГУ ГСЧС, пожар возник улице Строителей, 40 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"На место происшествия немедленно были направлены спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что горит кровля над 4-мя павильонами крытого рынка площади 70 кв. м. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что площадь пожара достигла 250 кв. м. и есть угроза распространения пожара на рядом расположенные павильоны.

На месте работают 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава Киевского гарнизона.

Пожар в Киеве около станции метро "Дарница" dsnews.ua

Пожар в Киеве около станции метро "Дарница" dsnews.ua

Пожар в Киеве около станции метро "Дарница" dsnews.ua

Пожар в Киеве около станции метро "Дарница" dsnews.ua

Пожар в Киеве около станции метро "Дарница" dsnews.ua

Пожар в Киеве около станции метро "Дарница" ГСЧС

Пожар в Киеве около станции метро "Дарница" ГСЧС

Пожар в Киеве около станции метро "Дарница" ГСЧС

Пожар в Киеве около станции метро "Дарница" dsnews.ua

Пожар в Киеве около станции метро "Дарница" dsnews.ua

Пожар в Киеве около станции метро "Дарница" dsnews.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева в жилом доме вспыхнул сильный пожар, в результате которого погиб один человек.

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