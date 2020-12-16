В Киеве загорелось здание: в сети сообщили о погибших. Фото

В Святошинском районе Киева во вторник поздно вечером, 15 декабря, загорелось двухэтажное здание, расположенное на проспекте Академика Палладина.

По предварительным данным, погибли двое мужчин, сообщает "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На место прибыли значительные силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Прямо сейчас горит здание на Академика Палладина. На месте работают значительные силы ГСЧС. Предварительно, есть двое погибших – двое мужчин", – сказано в сообщении.

Другие подробности не уточняются. Официальной информации о происшествии пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря в центре Киева горел павильон возле гостиницы "Экспресс" на бульваре Тараса Шевченко.