В Киеве загорелась многоэтажка: жильцов срочно эвакуируют. Первые видео

В воскресенье, 19 января, в Киеве загорелся многоэтажный дом по улице Каштанова, 15А (жилой массив Троещина).

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Возгорание на 3-4 этаже многоэтажного дома. Происходит эвакуация жильцов. Так же густой дым затянул все верхние этажи. На месте несколько единиц пожарной техники. Детали происшествия и информация о пострадавших устанавливаются", – сказано в сообщении.

В Киеве загорелась многоэтажка Скриншот из видео

В Киеве загорелась многоэтажка

https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/u-kievi-zagorilasya-bagatopoverhivka-meshkantsiv-terminovo-evakuyuyut-pershi-video.htm

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Минском массиве Киева, на улице Бережанской загорелся новострой. Обошлось без пострадавших.

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