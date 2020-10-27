В Киеве горела многоэтажка. Первые кадры ЧП

В Киеве днем 27 октября возник пожар в многоквартирном жилом доме в Деснянском районе.

ЧП случилось на улице Драйзера, 26, сообщило Facebook-сообщество "Киев Оперативный", опубликовав первые кадры (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Надеемся, что никто не травмируется", – отметили авторы поста.

На месте пожара работали бригады спасателей ГСЧС в Киеве.

По данным источников OBOZREVATEL, возгорание возникло в коридоре на одном из средних этажей дома. Его сразу потушили, в пожаре никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Обухов Киевской области 22 октября произошел пожар на предприятии по утилизации химических веществ и медицинских препаратов, в результате которого пострадали четверо работников.