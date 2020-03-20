Соседи пожаловались в полицию: появилась информация о еще одном зараженном в Киеве

В Киеве зафиксирован новый случай заражения коронавирусом, который стал четвертым инфицированным в столице.

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Как сообщает "Страна" со ссылкой на свидетелей, житель столицы сам уведомил своих соседей, что его изолировали в Александровской больнице.

bigkiev.com.ua

Речь идет о 40-летнем мужчине из жилого комплекса "Паркове мисто" на улице Вышгородской. Жители комплекса обращались в полицию с жалобами, что его супруга и трое детей гуляют на детской площадке. Уточняется, что заболевший проживает отдельно от супруги, но через несколько подъездов, и за последнюю неделю он не раз с ними контактировал. Правоохранители отметили, что у них нет полномочий изолировать граждан.

Уточняется, что подтвержден только первый тест. Результаты повторного должны прийти в субботу.

Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных коронавирусом в Украине возросло до 39 человек.

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