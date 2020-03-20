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20 марта • обновлено в 22:55
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В Киеве зафиксирован еще один зараженный коронавирусом - СМИ

5.8т
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В Киеве зафиксирован новый случай заражения коронавирусом, который стал четвертым инфицированным в столице.

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Как сообщает "Страна" со ссылкой на свидетелей, житель столицы сам уведомил своих соседей, что его изолировали в Александровской больнице.

Соседи пожаловались в полицию: появилась информация о еще одном зараженном в Киеве

bigkiev.com.ua

Речь идет о 40-летнем мужчине из жилого комплекса "Паркове мисто" на улице Вышгородской. Жители комплекса обращались в полицию с жалобами, что его супруга и трое детей гуляют на детской площадке. Уточняется, что заболевший проживает отдельно от супруги, но через несколько подъездов, и за последнюю неделю он не раз с ними контактировал. Правоохранители отметили, что у них нет полномочий изолировать граждан.

Уточняется, что подтвержден только первый тест. Результаты повторного должны прийти в субботу.

Соседи пожаловались в полицию: появилась информация о еще одном зараженном в Киеве

Страна

Соседи пожаловались в полицию: появилась информация о еще одном зараженном в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных коронавирусом в Украине возросло до 39 человек.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
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