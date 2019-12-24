Главная Новости
24 декабря • обновлено в 18:08
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

На 9% больше смертей: в Киеве зафиксировали рекордное загрязнение воздуха

330
Читать материал на украинском

Уровень озонового загрязнения воздуха в Киеве превысил гранично допустимые концентрации, что несёт прямую угрозу здоровью жителей столицы.

Такой вывод сделали на основе научного исследования в Институте общественного здоровья имени О. М. Марзеева, пишет LB.ua.

Отмечается, что в Киеве впервые замерили граничные концентрации озона в приземном слое атмосферного воздуха. Исследование провели в мае-сентябре 2018 и 2019 годов, и за весь этот период концентрации озона были или на границе допустимых показателей, или сильно превышали их.

Новости
Загрязнение воздуха в Киеве: власти прояснили ситуацию

В Киеве зафиксировали рекордное загрязнение воздуха (иллюстрация)

В Киеве зафиксировали рекордное загрязнение воздуха (иллюстрация)

Аргументы и факты

"Эти показатели превышают действующий в Украине норматив в 25 случаях, европейский норматив в каждом случае из проанализированных", – пояснили в лаборатории, проводившей исследование.

Ученые обратили внимание на то, что такие уровни концентрации озона существенно влияют на состояние здоровья населения, обуславливая рост дополнительных случаев смерти на 5-9%.

Авторы исследования также подчеркнули необходимость введения постоянного мониторинга озонового загрязнения в Украине и информирования населения о его результатах.

В Киеве зафиксировали рекордное загрязнение воздуха

В Киеве зафиксировали рекордное загрязнение воздуха

LB.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в некоторых районах Киева зашкалил уровень вредных веществ в воздухе. Хуже всего ситуация установилась на левом берегу.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги