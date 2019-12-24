На 9% больше смертей: в Киеве зафиксировали рекордное загрязнение воздуха

Уровень озонового загрязнения воздуха в Киеве превысил гранично допустимые концентрации, что несёт прямую угрозу здоровью жителей столицы.
Такой вывод сделали на основе научного исследования в Институте общественного здоровья имени О. М. Марзеева, пишет LB.ua.
Отмечается, что в Киеве впервые замерили граничные концентрации озона в приземном слое атмосферного воздуха. Исследование провели в мае-сентябре 2018 и 2019 годов, и за весь этот период концентрации озона были или на границе допустимых показателей, или сильно превышали их.
В Киеве зафиксировали рекордное загрязнение воздуха (иллюстрация)
Аргументы и факты
"Эти показатели превышают действующий в Украине норматив в 25 случаях, европейский норматив – в каждом случае из проанализированных", – пояснили в лаборатории, проводившей исследование.
Ученые обратили внимание на то, что такие уровни концентрации озона существенно влияют на состояние здоровья населения, обуславливая рост дополнительных случаев смерти на 5-9%.
Авторы исследования также подчеркнули необходимость введения постоянного мониторинга озонового загрязнения в Украине и информирования населения о его результатах.
В Киеве зафиксировали рекордное загрязнение воздуха
LB.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в некоторых районах Киева зашкалил уровень вредных веществ в воздухе. Хуже всего ситуация установилась на левом берегу.
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