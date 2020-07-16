В Киеве задержали серийного насильника: полиция раскрыла подробности

В Киеве задержали 46-летнего жителя столицы, который с начала текущего лета несколько раз нападал на молодых женщин с целью изнасилования.

Как сказано в Telegram-канале Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, мужчина орудовал в Голосеевском районе.

"Подонок, пользуясь отсутствием посторонних глаз на удаленных от общественности придорожных зонах, средь бела дня подходил сзади к выбранным жертвам, женщинам, и, хладнокровно, с целью животного желания, накидывал на лицо и шею хрупких девушек ремень. В дальнейшем, применяя грубую физическую силу, заставлял идти в лес или иное тайное место", – написано в сообщении.

Правоохранители установили его личность и задержали, объявив о подозрении в совершении покушений на изнасилование. По ходатайству правоохранительных органов суд уже принял решение о содержании под стражей.

Фото - Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины

"Кстати, подозреваемым оказался 46 летний местный житель столицы, который с 1990 года периодически попадал за решетку, где отбывал наказание за совершение грабежа, соединенного с насилием, разбоя, хулиганства, и вишенка на торте – изнасилование и удовлетворение половой страсти неестественным способом", – отметили правоохранители.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы, пострадавшие в результате насильственных преступлений, будут получать компенсацию из госбюджета.