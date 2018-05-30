В Киеве задержали подозреваемого в покушении на убийство Бабченко

В Киеве 30 мая задержали подозреваемого в покушении на убийство журналиста Аркадия Бабченко.

Им оказался завербованный спецслужбам РФ украинец, экс-участник АТО. Такую информацию озвучил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает "Интерфакс".

"Хочу сообщить: около 3 часов назад (14:00 30 мая. ― Ред.) организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас ведутся следственные действия, а также продолжается ряд обысков", - сказал В. Грицак на брифинге.

По его словам, один гражданин Украины ― кодовое имя Г. ― предложил своему знакомому участнику антитеррористической операции на востоке Украины $30 000 и передал ему $15 000 за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

"Гражданин Г предложил своему знакомому из числа бывших АТО-шников за денежное вознаграждение в $ 30 000 США осуществить террористический акт убийства российского журналиста Аркадия Бабченко", - сказал глава СБУ.

Спецслужбы инсценировали смерть журналиста для срыва планов российских спецслужб в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, на журналиста совершили нападение в его квартире 29 мая. В него выстрелили трижды, после чего правоохранительные органы сообщили о его смерти.