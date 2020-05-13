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13 мая • обновлено в 16:26
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В Киеве заболели COVID-19 почти 2 тысячи человек: появились свежие данные

3.1т
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По состоянию на 13 мая в Киеве лабораторно подтвердили еще 30 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в столице 1960 случаев COVID-19, 169 пациентов выздоровели.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 13 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Среди новых зараженных COVID-19 1 медик. За минувшие сутки умерло два человека. Выздоровел – 31 человек.

Киев на карантине

Киев на карантине

"На сегодняшний день в столице 1960 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших за минувшие сутки 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, три девочки 8, 9 и 14 лет, 9 мужчин в возрасте от 39 до 81 года и мальчик, которому 13 лет", – отметил Кличко.

По его словам, в больницы столицы госпитализировали 5 пациентов, другие лечатся на самоизоляции.

В Киеве заболели COVID-19 почти 2 тысячи человек: появились свежие данные

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

  • Печерский +2

  • Шевченковский +0

  • Соломенский 1

  • Днепровский +4

  • Святошинский +2

  • Деснянский +5

  • Подольский +1

  • Голосеевский +4

  • Оболонский +1

  • Дарницкий +10

В Киеве заболели COVID-19 почти 2 тысячи человек: появились свежие данные

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 13 мая зарегистрировали 16 425 заражений коронавирусом COVID-19.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
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