В Киеве заболели COVID-19 почти 2 тысячи человек: появились свежие данные

По состоянию на 13 мая в Киеве лабораторно подтвердили еще 30 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в столице 1960 случаев COVID-19, 169 пациентов выздоровели.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 13 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Среди новых зараженных COVID-19 1 медик. За минувшие сутки умерло два человека. Выздоровел – 31 человек.

Киев на карантине

"На сегодняшний день в столице 1960 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших за минувшие сутки 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, три девочки 8, 9 и 14 лет, 9 мужчин в возрасте от 39 до 81 года и мальчик, которому 13 лет", – отметил Кличко.

По его словам, в больницы столицы госпитализировали 5 пациентов, другие лечатся на самоизоляции.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Печерский +2

Шевченковский +0

Соломенский 1

Днепровский +4

Святошинский +2

Деснянский +5

Подольский +1

Голосеевский +4

Оболонский +1

Дарницкий +10

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 13 мая зарегистрировали 16 425 заражений коронавирусом COVID-19.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!