В Киеве ТРЦ выбились в "лидеры" по нарушениям карантина выходного дня

В Киеве в течение 28-29 ноября правоохранители составили 406 административных протоколов за невыполнение карантинных ограничений.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, больше всего материалов было составлено по факту нарушений в работе торгово-развлекательных центров – 116, ресторанов и кафе – 55, развлекательных заведений – 22.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что за нарушения части 1 статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КУоАП предусмотрен штраф от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.

Также были составлены 208 административных протоколов за неношение масок, штраф – от 170 до 255 гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в Украине официально подтверждены 732 625 случаев коронавирусной инфекции. От COVID-19 в стране умерли уже 12 327 человек.