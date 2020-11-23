В Киеве за выходные словили 92 пьяных водителя

В Киеве за 21-22 ноября патрульные выявили 93 водителя, которые находились за рулем в состоянии опьянения.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, на нарушителей были составлены админпротоколы по статье 130 КУоАП.

Всего в Киеве за выходные было зафиксировано 117 дорожно-транспортных происшествий, из них 5 – с потерпевшими.

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