В Киеве за выходные остановили 67 пьяных водителей

В Киеве 5-6 декабря патрульные остановили 67 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, на правонарушителей были составлены административные материалы по статье 130 КУоАП.

Всего на протяжении выходных патрульные оформили 206 дорожно-транспортных происшествий. Из них 16 аварий – с потерпевшими.

Стоит отметить, что количество ДТП, по сравнению с предыдущими выходными, увеличилось вдвое. 28-29 ноября было зафиксировано 110 аварий, из которых 8 – с потерпевшими.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева, на проспекте Шухевича, неуправляемое такси выехало на тротуар из-за того, что водитель умер за рулем.

Прямо во время движения авто выскочило на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения, затем на тротуар и велосипедную дорожку. Неуправляемая машина проехала около 40 метров. Прямо перед заездом на АЗС автомобиль остановился.