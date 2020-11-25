В Киеве за сутки словили 32 пьяных водителя

Олег Тимченко Кияни 12:56, 25.11.2020 Обновлено: 13:02, 25.11.2020

В Киеве за прошедшие сутки патрульные остановили 32 автомобиля, водители которых находились за рулем в состоянии опьянения.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, на автолюбителей были составлены административные материалы по статье 130 КУоАП.

Всего на протяжении 24 ноября в Киеве произошло 109 дорожно-транспортных происшествий, из них 2 – с потерпевшими.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве произошло ДТП с участием четырех машин, виновник представится сотрудником правоохранительных органов.

Позднее стало известно, что водитель Chevrolet, который устроил масштабное ДТП в Киеве на Столичном шоссе 24 ноября, соврал о работе в полиции.

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