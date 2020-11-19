В Киеве за сутки поймали 33 пьяных водителя

Олег Тимченко Кияни 09:27, 19.11.2020 Обновлено: 09:39, 19.11.2020

В Киеве 18 ноября патрульные полицейские выявили 33 водителя, у которых были признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, на всех нарушителей были составлены админматериалы по статье 130 КУоАП.

Всего на протяжении суток патрульные зафиксировали 80 дорожно-транспортных происшествия. Из них 3 – с потерпевшими.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева 18 ноября полицейские остановили маршрутное такси, водитель которого имел явные признаки наркотического опьянения.

Во время поверхностного осмотра водителя и маршрутки патрульные обнаружили пакет с порошкообразным веществом и бутылку с веществом бурого цвета, вероятно, наркотического происхождения.

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