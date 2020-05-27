В Киеве за сутки от коронавируса умерли 3 человека, заболели дети: свежая статистика

В Киеве по состоянию на 27 мая зафиксировали 2739 подтвержденных случаев COVID-19. В столице за последние сутки коронавирус обнаружили у 29 человек.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, за прошедшие сутки зафиксировали 3 летальных случая (за все время 64), выздоровели 44 человека (за все время 442 человека).

Коронавирус и Киев. Иллюстрация

За минувшие сутки заболели 12 женщин в возрасте от 34 до 67 лет, 14 мужчин в возрасте от 35 до 99 лет, 1 девочка, которой 9 лет и 2 мальчика в возрасте 10 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко уточнил, что по состоянию на 27 мая в стационарах городских больниц с диагнозом коронавирус находятся 154 пациента. В том числе, трое детей. 46 больных в тяжелом состоянии. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"С подозрением на коронавирус в больницах столицы сегодня 91 человек. В частности, и 5 детей. Также тестируют на COVID-19, как я говорил, всех больных пневмонией. Их сегодня в стационарах медучреждений 322 человека. Только за минувшие сутки с диагнозом пневмония госпитализированы 59 жителей столицы", – сказал он.

Статистика по коронавирусу в Киеве на 27 мая Telegram/Виталий Кличко

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