В Киеве за сутки уменьшилось количество пьяных водителей

На дорогах Киева 1 декабря патрульные остановили 23 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, днем ранее правоохранители выявили 32 пьяных автолюбителей.

На правонарушителей были составлены административные материалы по статье 130 КУоАП.

Кроме того, в городе зафиксировано увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, по сравнению с предыдущим днем. 1 ноября в Киеве произошло 152 аварии, (30 ноября - 87). Из них 8 – с потерпевшими (30 ноября – 3 ).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева ночью 2 декабря автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припаркованный в правой полосе грузовик Renault Magnum, водитель которого отдыхал. В результате сильного удара передняя часть автоцистерны была полностью уничтожена. Водитель бензовоза погиб на месте.