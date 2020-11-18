В Киеве за сутки засекли более 20 пьяных водителей: трое попали в ДТП

В Киеве за 17 ноября патрульные полицейские выявили 22 водителя, у которых были признаки алкогольного опьянения. Трое из них попали в ДТП.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе Патрульной полиции Киева, на нарушителей были составлены админматериалы по статье 130 КУоАП.

Всего за сутки в столице произошло 124 дорожно-транспортных происшествий, из них 6 – с потерпевшими.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине количество ДТП в октябре, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, выросло на 11,2%. В результате аварий 331 человек погиб, еще 2 932 – пострадали.