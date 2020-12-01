В Киеве за сутки 32 водителя попались "на пьяной езде"

Олег Тимченко Кияни 09:37, 1.12.2020 Обновлено: 10:49, 1.12.2020

В Киеве 30 ноября патрульные остановили 32 автомобиля, водители которых находились за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, на правонарушителей были составлены административные протоколы по статье 130 КУоАП.

Всего на протяжении суток в городе произошло 87 дорожно-транспортных происшествий, из них 3 – с потерпевшими.

Согласно данным Центра организации дорожного движения, в течение прошлой недели, с 23 по 29 ноября, патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 630 ДТП, в том числе 32 с пострадавшими.

В результате аварий погибли два человека - пешеход и пассажир авто, 34 участника дорожного движения были травмированы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • В селе Владиславка Киевской области 29 ноября около 18:30 Volkswagen сбил насмерть 37-летнего местного жителя.

  • На автодороге вблизи села Лалово Мукачевского района Закарпатской области 30 ноября столкнулись грузовой автомобиль SCANIA и легковушка ВАЗ. В результате аварии на месте погибли четыре человека, находившиеся в ВАЗ.

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