В Киеве за сутки обнаружили почти 200 больных COVID-19: Кличко озвучил рекордные данные

За минувшие сутки, 29 июля, коронавирусом в Киеве заболели 199 человек. Это самое большое количество за все период пандемии. Всего больных COVID-19 в столице – 8131 человек.

Об этом в Telegram сообщил глава города Виталий Кличко. Так, за минувшие сутки заболели:

59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет;

2 девочки – 7 и 16 лет и 3 мальчика от 3 до 12 лет.

Telegram Віталія Кличка

Кличко отметил, что такое количество больных связано с вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания.

По словам мэра, за минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 95. В Деснянском – 28. В Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах – по 14 случаев.

Telegram Віталія Кличка

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 30 июля, в Украине официально подтверждены 68794 случая коронавирусной инфекции. Из них 1197 – обнаружены за минувшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.