В Киеве за сутки обнаружили 120 больных COVID-19. Свежие данные

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 120 человек, всего зафиксировано 9498 случаев COVID-19.

Как сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко, за сутки два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян.

Заболели:

55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет;

54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет;

4 девочки от 4 до 10 лет и 7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 24, в Днепровском и Соломенском по 17 случаев, в Голосеевском районе – 13 случаев.

Telegram Виталия Кличко

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 9 августа в Украине официально подтверждено 80 949 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1199 – выявлено за минувшие сутки.