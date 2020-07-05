В Киеве за сутки коронавирусом заболели 78 человек: названы самые "зараженные" районы

За прошедшие сутки 4 июля в Киеве коронавирусом заразились еще 78 жителей. Поэтому общее количество больных в столице достигло 5 543 пациентов.

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Об этом на своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его данным, среди тех, у кого последними обнаружили инфицирование, 42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет, 32 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет, 17-летняя девушка и трое мальчиков от 1 до 17 лет.

Также COVID-19 за минувшие сутки заболели и двое медиков. В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов, все остальные – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1 802 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 12. В Оболонском – 11. А в Днепровском и Подольском районах – по 10 случаев. Не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя", – подытожил Кличко.

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