В Киеве за ночь произошло 47 ДТП: какие районы пострадали больше всего

В Киеве в ночь с 17 на 18 ноября в результате погодных условий произошло 47 дорожно-транспортных происшествий без потерпевших.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева, наименьшее количество аварий зафиксировано в Подольском районе.

"Больше, а именно 10 ДТП, произошло в Оболонском районе. Призываем всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и не нарушать ПДД", – отметили в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине количество ДТП в октябре, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, выросло на 11,2%. В результате аварий 331 человек погиб, еще 2 932 – пострадали.