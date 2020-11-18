В Киеве за ночь произошло 47 ДТП: какие районы пострадали больше всего

Олег Тимченко Кияни 09:53, 18.11.2020

В Киеве в ночь с 17 на 18 ноября в результате погодных условий произошло 47 дорожно-транспортных происшествий без потерпевших.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева, наименьшее количество аварий зафиксировано в Подольском районе.

"Больше, а именно 10 ДТП, произошло в Оболонском районе. Призываем всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и не нарушать ПДД", – отметили в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине количество ДТП в октябре, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, выросло на 11,2%. В результате аварий 331 человек погиб, еще 2 932 – пострадали.

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