В Киеве взорвали сумку с фейерверками в кафе: появилось видео

Карина Бондаренко Кияни 07:05, 21.07.2020

В Деснянском районе Киева 20 июля произошел взрыв неустановленного предмета в кафе Burger Sushi Point. Происшествие оказалось пиротехнической "шуткой" неизвестного.

Видео с камер наблюдения опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook. На записи видно, как мужчина оставляет сумку под столом и выходит из помещения.

Спустя несколько секунд из нее начинает идти дым, а затем стреляет фейерверк. При этом в заведении находятся люди.

Скриншот
"Киев оперативный" в Facebook

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Киеве произошел взрыв в помещении кафе Burger Sushi Point, которое находится на территории "Дарынка" возле станции метро "Лесная". На место выехали правоохранители и взрывотехники.

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Кияни

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