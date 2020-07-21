В Киеве взорвали сумку с фейерверками в кафе: появилось видео
Взрыв в кафе на территории "Дарынка". Коллаж
В Деснянском районе Киева 20 июля произошел взрыв неустановленного предмета в кафе Burger Sushi Point. Происшествие оказалось пиротехнической "шуткой" неизвестного.
Видео с камер наблюдения опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook. На записи видно, как мужчина оставляет сумку под столом и выходит из помещения.
Спустя несколько секунд из нее начинает идти дым, а затем стреляет фейерверк. При этом в заведении находятся люди.
Скриншот "Киев оперативный" в Facebook
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Киеве произошел взрыв в помещении кафе Burger Sushi Point, которое находится на территории "Дарынка" возле станции метро "Лесная". На место выехали правоохранители и взрывотехники.
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