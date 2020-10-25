В Киеве взорвали гранату под офисом "Нацкорпуса"

Возле киевского офиса партии "Национальный корпус" взорвалась граната. Поврежден фасад здания.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" с ссылкой на пресс-службы "Нацкорпуса". Отмечается, что под здание бросили боевую гранату, пострадавших нет.

"Сегодня под офис Киевской ячейки Национального корпуса, который находится по адресу ул. Гайдай 9/8, бросили боевую гранату. Вследствие провокации никто не пострадал, так как на тот момент в помещении не было людей. Взрывом повреждено офисное имущество. Сейчас на месте работает полиция", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве сообщили, что инцидент произошел в ночь на воскресенье. После информации о взрыве на место выехала оперативно-следственная группа и взрывотехники.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестный бросил предмет, вероятно гранату, который взорвался у офисного помещения на улице Зои Гайдай. Оперативный дежурный направил на место следственно-оперативную группу районного управления полиции, взрывотехников и кинологов", – сказано в сообщении.

Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков, правоохранители на месте происшествия провели первоочередные следственные действия

"В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад здания", – отметил он.

Правоохранители проводят комплекс первоочередных следственных и розыскных действий, чтобы установить и задержать лиц, причастных к совершению преступления. Участковые офицеры полиции проводят поквартирный обход и опрашивают жильцов дома.

Решается вопрос о предоставлении события правовой квалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева на улице Большой Васильковской возле офиса главы партии "За життя" Виктора Медведчука произошли стычки представителей Нацкорпуса и полиции. Изначально сообщалось о взрыве, но позже полиция опровергла эту информацию.