В Киеве взорвалась цистерна с газом: СМИ сообщают о погибшем

Карина Бондаренко Кияни 10:39, 9.09.2020 Обновлено: 10:54, 9.09.2020

В Деснянском районе Киева 9 сентября взорвалась цистерна для транспортировки газа. В результате происшествия погиб один человек.

ЧП произошло на территории ООО "Бас холдинг" около 10:00, сообщает УНН. Предприятие занимается торговлей топливом.

По предварительной информации, в цистерне проводились сварочные работы, когда взорвалась газовоздушная смесь. Погиб сварщик, проводивший работы.

Правоохранители предположили, что причиной стало нарушение правил техники безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Волгограде (Россия) произошел взрыв на газовой заправке. Жуткое происшествие попало на видео, его опубликовали очевидцы в социальных сетях.

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