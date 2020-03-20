В КГГА рассказали, как будем жить при чрезвычайной ситуации

Власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса. Пока необходимые документы проходят соответствующие юридические процедуры, киевляне стали переживать, как это может сказать на их обыденной жизни в условиях жестких ограничений на время карантина.

Об этом OBOZREVATEL спросил у начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Романа Ткачука.

"Самое главное, не путать чрезвычайное положение и чрезвычайную ситуацию. Сейчас в городе вводится именно режим чрезвычайной ситуации, в связи с заболевшими и угрозами возможного дальнейшего распространения коронавируса", – поясняет чиновник.

Роман Ткачук "112.ua"

По его словам, решение о введении чрезвычайной ситуации регионального уровня на территории Киева было принято после соответствующего решения Государственной комиссии по ТЭБ (техногенно-экологической безопасности) и ЧС, которая еще 10 марта классифицировала чрезвычайную ситуацию на государственном уровне.

"Это решение приводит всю систему гражданской защиты в режим работы в чрезвычайных ситуациях, все спасатели находятся на работе и выполняют все меры по борьбе с возможным распространением заражения коронавирусом. Это решение прежде всего касается спасателей и формирования гражданской защиты", – сказал он.

Для киевлян и жителей города Ткачук сообщил хорошую новость, введение режима чрезвычайной ситуации не подразумевает никаких новых запретов.

"Для киевлян никаких дополнительных ограничений не будет. Но если в государстве будет принято решение о введении чрезвычайного положения, тогда уже будем жить по закону функционирования в данном режиме", – отметил чиновник.

Что же касается оглашения режима чрезвычайной ситуации в столице, Ткачук ответил: "Естественно, что город не может идти впереди государства, мы не можем оторвано от государства принимать решения. Пока у нас классифицирована чрезвычайная ситуация регионального уровня".

Чем отличается ЧС от ЧП

Режим чрезвычайной ситуации – это повышенная готовность гражданской безопасности, координация работы всех ведомств, усиленные меры безопасности. Важно не путать ЧС (чрезвычайная ситуация) с ЧП (чрезвычайное положение).

Чрезвычайная ситуация – это всего лишь "желтый цвет" перед объявлением чрезвычайного положения.

ЧС устанавливается на отдельной территории или в пределах организации, при которой нарушаются нормальные условия жизни населения. ЧП зачастую вводится на территории всей страны. Однако режим ЧС может быть установлен на государственном уровне.

Также ЧС вводит Кабинет министров или местные органы власти. Введение чрезвычайного положения уже зависит от указа президента, который утверждает Верховная Рада.

Отметим, что введение в стране чрезвычайного положения временно ограничивает права людей, а режим чрезвычайной ситуации – нет. Режим ЧС в основном нацелен на мобилизацию всех органов государственной власти.

Согласно закону срок действия чрезвычайного положения – 30 или 60 дней с возможностью продления. Четких сроков действия режима чрезвычайной ситуации нет.

Пандемия коронавируса

Права граждан при ЧС

получать информацию о ЧС, в том числе в доступной форме для лиц с нарушениями зрения и слуха;

иметь медицинскую помощь, социально-психологическую поддержку и медико-психологическую реабилитации в случае получения физических и психологических травм;

быть обеспеченными средствами коллективной и индивидуальной защиты;

обращаться в органы госвласти и местного самоуправления по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;

участвовать в работах по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в составе добровольных формирований;

получать заработную плату за работу по ликвидации последствий ЧС в случае привлечения к таким работам согласно трудовым договорам;

иметь социальную защиту и возмещение в соответствии с законодательством вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу вследствие ЧС или проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий.

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