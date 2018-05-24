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В Киеве ввели карантин из-за бешенства собак: названа опасная зона

2.6тЧитать новость на украинском

В Деснянском районе Киева ввели карантин из-за случая бешенства у собаки.

Зоной повышенной опасности является участок от ул. Жукова до Броварского проспекта в микрорайоне Быковня. Об этом пишет агентство "УНН", ссылаясь на протокол собрания спецкомиссии Киевской городской государственной администрации.

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Карантинные ограничения снимут через два месяца от последнего случая регистрации бешенства.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине ввели новые правила пресечения границы с домашними животными.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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