В Киеве ввели карантин из-за бешенства собак: названа опасная зона

В Деснянском районе Киева ввели карантин из-за случая бешенства у собаки.

Зоной повышенной опасности является участок от ул. Жукова до Броварского проспекта в микрорайоне Быковня. Об этом пишет агентство "УНН", ссылаясь на протокол собрания спецкомиссии Киевской городской государственной администрации.

Карантинные ограничения снимут через два месяца от последнего случая регистрации бешенства.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине ввели новые правила пресечения границы с домашними животными.