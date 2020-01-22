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23 января • обновлено в 00:05
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В Киеве вспыхнул масштабный пожар в торговом центре: фото и видео огненного ЧП

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В торговом центре "Мебельный городок" в Петропавловской Борщаговке в Киеве в среду, 22 января, вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины, площадь возгорания составляет 600 кв. м. Спасателям удалось локализовать пожар.

Отмечается, что он начался в 22:45, после закрытия магазина. Жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара было привлечено 46 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС.

В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"

В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"

ФБ ГСЧС Украины

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В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"

В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"

ФБ ГСЧС Украины

В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"

В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"

ФБ ГСЧС Украины

В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"

В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"

ФБ ГСЧС Украины

В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"

В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"

ФБ ГСЧС Украины

В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"

В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"

ФБ ГСЧС Украины

В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"

В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"

ФБ ГСЧС Украины

Как сообщал OBOZREVATEL,

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Автор
Марина Погорилко
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