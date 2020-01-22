В Киеве вспыхнул масштабный пожар в торговом центре: фото и видео огненного ЧП

В торговом центре "Мебельный городок" в Петропавловской Борщаговке в Киеве в среду, 22 января, вспыхнул масштабный пожар.
Как сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины, площадь возгорания составляет 600 кв. м. Спасателям удалось локализовать пожар.
Отмечается, что он начался в 22:45, после закрытия магазина. Жертв и пострадавших нет.
К тушению пожара было привлечено 46 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС.
В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"
ФБ ГСЧС Украины
В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"
ФБ ГСЧС Украины
В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"
ФБ ГСЧС Украины
В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"
ФБ ГСЧС Украины
В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"
ФБ ГСЧС Украины
В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"
ФБ ГСЧС Украины
В Киеве произошел пожар в ТЦ "Мебельный городок"
ФБ ГСЧС Украины
Как сообщал OBOZREVATEL,
19 января, в Киеве загорелся многоэтажный дом на Троещине;
также на Минском массиве Киева, на улице Бережанской загорелась новостройка. Обошлось без пострадавших.
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