В Киеве врачи получили защитные средства от фонда Порошенко: как выглядят

Киевская городская организация партии "Европейская Солидарность" передала столичным врачам защитные костюмы и очки от Фонда Порошенко и корпорации Roshen. Помощь получили Городская клиническая больница №3 и Киевский городской центр нефрологии и диализа. Об этом сообщается на сайте "ЕС".

В Киеве врачи получили защитные средства от фонда Порошенко eurosolidarity.org

"Мы являемся больницей, где принимают больных пневмонией. Конечно, периодически к нам обращаются пациенты, больные COVID-19, ведь симптомы могут быть похожими. Было несколько случаев инфицирования медицинского персонала, но, к счастью, они прошли в легкой форме. Поэтому вопрос обеспеченности медицинского учреждения средствами индивидуальной защиты очень важен. С этими защитными костюмами и очками мы будем дополнительно вооружены", – рассказал главный врач клинической больницы №3 Петр Иващенко.

В Киеве врачи получили защитные средства от фонда Порошенко eurosolidarity.org

Городской клинической больнице №3 и Киевскому городскому центру нефрологии и диализа передали 100 очков и 500 костюмов высокой степени защиты.

"Специфика наших пациентов в том, что при инфекционной болезни мы не можем отправить их в другие опорные больницы, поскольку они три-четыре раза в неделю нуждаются в проведении сеансов гемодиализа. Мы на базе нашего центра обустроили обсервационную зону для больных COVID-19. Поэтому нам защитные костюмы и очки очень нужны. И мы очень благодарны Европейской Солидарности Киева за помощь", – подчеркнул директор Киевского городского центра нефрологии и диализа Эдуард Красюк.

"Сегодня мы передали двум столичным больницам 100 очков и 500 защитных костюмов высокой степени защиты от Фонда Порошенко. Эти медучреждения не являются опорными для больных коронавирусной болезнью. Но это не значит, что их медработники не требуют средств индивидуальной защиты. Они так же рискуют своей жизнью и здоровьем, принимая пациентов, которые могут и не знать, что болеют COVID-19. Поэтому сейчас важно защищать медицинских работников всех больниц, что и делает "Европейская Солидарность" Киева при поддержке Фонда Порошенко", – отметил глава" Европейской Солидарности "в Киеве Владимир Прокопив.

В Киеве врачи получили защитные средства от фонда Порошенко eurosolidarity.org

"Помощь от "Европейской Солидарности" – комплексная. Мы, при поддержке Фонда Порошенко, формируем наборы с продуктами первой необходимости для малообеспеченных, а также заботимся о медицинских работниках, обеспечивая их средствами индивидуальной защиты. Сегодня передали защитные костюмы и очки Городской клинической больнице № 3 и Киевскому городскому центру нефрологии и диализа, чтобы медики могли полноценно выполнять свою работу и не бояться за собственное здоровье", – добавил депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Сергей Артеменко .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за два месяца карантина в Украине Фонд Порошенко приобрел 130 тысяч защитных костюмов, а также очки, маски и оборудование для больниц. Сейчас по всей стране развозят очередную партию защитных костюмов высокой степени защиты, которые на днях прибыли из Южной Кореи.

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